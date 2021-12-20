Yasa dışı bahis çetesi Diyarbakır'da çökeltildi - Haberler
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Yasa dışı bahis çetesi Diyarbakır'da çökeltildi

Yasa dışı bahis çetesi Diyarbakır'da çökeltildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis çetesi çökertildi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis çetesi çökertildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ile mücadele etmek amacıyla yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde dün Diyarbakır il merkezinde 11 adres, 17 şüpheliye yönelik 22 ekip ve 80 personelin katılımı ile eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamındaki adreslerin 10'unda yasa dışı bahis oynatıldığı ve çok sayıda kişinin sanal bahis hesaplarının bulunduğu tespit edildiği açıklandı. Operasyon sonucunda, 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet şarjör, 19 adet fişek, 17 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı, 8 adet hard disk, polis baskınlarına yakalanmamak ve delilleri karartmak amacıyla elektriği kesmeye yarayan 2 adet kumanda düzeneği ele geçirilirken, ayrıca 5 bin 390 TL'ye el konulduğu vurgulandı.

Operasyon neticesinde, 17 şüpheli yakalanarak 14'ü adliyeye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Yasa dışı bahis çetesi Diyarbakır'da çökeltildi

Yasa dışı bahis çetesi Diyarbakır'da çökeltildi

Yasa dışı bahis çetesi Diyarbakır'da çökeltildi

Yasa dışı bahis çetesi Diyarbakır'da çökeltildi

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