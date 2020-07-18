Yasa dışı bahis çetesi çökertildi! 17 ilde eş zamanlı olarak yasa dışı bahis operasyonu yapıldı.
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Yasa dışı bahis çetesi çökertildi! 17 ilde eş zamanlı olarak yasa dışı bahis operasyonu yapıldı.

Yıllık kazancı milyonları aşan bahis çetesi çökertildi, 52 gözaltı var. Parayı kripto paraya çevirerek sakladılar! Yasa dışı bahis cezası ne kadar? Yasa dışı bahis siteleri nasıl para kazanıyor? Yasa dışı bahis oynamanın cezası ne kadar?

Yasa dışı bahis çetesi çökertildi! 17 ilde eş zamanlı olarak yasa dışı bahis operasyonu yapıldı.
18.07.2020 08:37 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:34

Yasadışı bahis oynatan çeteye Ankara merkezli olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 kişinde 52'si gözaltına alındı. Örgütün yıllık kazancının 96 milyon TL gibi uçuk bir rakam olduğu öğrenildi.

YASA DIŞI BAHİS ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak 17 İlde gerçekleştirilen operasyonda "7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarından aranan 62 kişiden 52'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yasadışı bahis çetesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine operasyonun düğmesine basan Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

PARALARIN İZİ SÜRÜLMESİN DİYE KRİPTO PARAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Operasyonda, organizatör olduğu tespit edilen 9 kişi ile birlikte toplam 52 kişi gözaltına alınırken. şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda suça konu dijital materyaller ile dokümanlar ele geçirildi. Öte yandan çete tarafından kullandığı belirlenen hesaplarda yapılan incelemelerde ise çete üyelerinin yıllık yaklaşık 96 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri saptandı. Ekipler tarafından derinlemesine yapılan incelemelerde, örgütün para transferlerinde kullandığı elektronik para hesaplarının tamamının üçüncü kişilere ait sahte hesaplar olduğu ve bu hesapların bir kısmının açıldığından vatandaşların haberinin dahi olmadığı tespit edildi. Açılan hesapların ise İzmir ve Mersin'de faaliyet gösteren paravan bir şirket tarafından yönetildiği, yasa dışı bahisten kazanılan paralarının ise izinin sürülememesi için bitcoin olarak bilinen kripto paraya dönüştürülerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

BAHİS ÇETESİNİN MAL VARLIĞI 5 MİLYON LİRA

Ayrıca, operasyon kapsamında gözaltına alınan organizatör olduğu tespit edilen 9 kişinin Ankara'ya getirilerek derinleştirilen soruşturmada suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin yaklaşık 5 milyon TL değerinde olduğu ve mal varlığına el konulmasına yönelik çalışmalara başlanıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ederken soruşturmada tespit edilen yeni şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

BITCOIN NEDİR?

1 Bitcoin şu an, 62.662,35 Türk Lirası'na eşittir. Bitcoin sürekli değer kazanan, herhangi bir merkez bankasına bağımlı olmayan ve kullanıcıların birbirinin parasını korumasıyla korunan sanal para birimidir.

YASA DIŞI BAHİS CEZASI NE KADAR?

Yasa dışı bahis oynayanlara 10 bin 475 lira ile 41 bin 910 lira arasında idari para cezası uygulanmaktadır.

Kaynak: İHA

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