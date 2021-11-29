Yasa dışı avlanmaya 62 bin 349 lira ceza - Haberler
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Yasa dışı avlanmaya 62 bin 349 lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yasa dışı avlanmaya 62 bin 349 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından 6 ilde yapılan genel denetimlerde, kaçak avcılara 62 bin 349 TL idari para cezası, 20 bin 33 TL de tazminat olmak üzere toplam 82 bin 382 lira ceza uygulandı.

SAKARYA (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından 6 ilde yapılan genel denetimlerde, kaçak avcılara 62 bin 349 TL idari para cezası, 20 bin 33 TL de tazminat olmak üzere toplam 82 bin 382 lira ceza uygulandı.

DKMP İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da görev yapan ekipler, kasım ayının son haftasında 602 avcıyı denetledi. DKMP ekipleri tarafından bölgeye bağlı 6 ilde yapılan denetimlerde 38 avcıya idari işlem yapılırken, yasa dışı avda kullanılan 8 tüfeğe ve 3 adet ses çıkaran cihaza da el konuldu. Yapılan denetimlerde kaçak avcılara 62 bin 349 TL idari para cezası, 20 bin 33 TL de tazminat olmak üzere toplam 82 bin 382 lira para cezası uygulandı.

Av denetimlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi. - EDİRNE

Yasa dışı avlanmaya 62 bin 349 lira ceza

Yasa dışı avlanmaya 62 bin 349 lira ceza

Yasa dışı avlanmaya 62 bin 349 lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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