İSTANBUL (DHA) - DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde yasa dışı avlananlara 135 bin 162 lira ceza uygulandı.

DKMP İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, kasım ayının 2'nci haftasında sorumluluk sahasındaki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da 665 avcıyı denetledi. Denetimlerde 44 avcıya idari işlem uygulanırken, 6 av tüfeğine ve 6 ses cihazına el konuldu. Yasa dışı avlanan 54 ötücü kuş doğaya salındı. Yasa dışı avcılık yapanlara 80 bin 832 lira idari, 54 bin 330 lira tazminat cezası olmak üzere toplam 135 bin 162 lira ceza kesildi. Denetimlerin devam ettiği bildirildi.