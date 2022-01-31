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Yasa dışı avcılık yapan 5 kişiye ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yasa dışı avcılık yapan 5 kişiye ceza

Kayseri'de yasa dışı avcılık yapan ve saka kuşu avlayan 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de yasa dışı avcılık yapan ve saka kuşu avlayan 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonunda kentin farklı noktalarında yasa dışı avcılık için denetimler yapıldı. Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yapılan denetimlerde saka kuşu avlayan ve yasa dışı avcılık yapan 5 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten cezai işlem uygulandı. Ayrıca, şahısların av esnasında kullandığı 1 adet kafese ve kuş yakalamada kullanılan örme ağlara da el konuldu.

Ele geçirilen 1 adet saka kuşu ise veteriner hekim kontrolünün ardından doğaya yeniden serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Yasa dışı avcılık yapan 5 kişiye ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, 3. Sayfa, Haber

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