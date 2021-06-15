Yasa dışı av yapan avcıların tüfekleri satışa çıkarılıyor
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Yasa dışı av yapan avcıların tüfekleri satışa çıkarılıyor

Yasa dışı av yapan avcıların tüfekleri satışa çıkarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca mülkiyetleri kamuya geçirilen tüfekler, Doğ Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü toplantı salonunda alıcılar için gösterime açıldı.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca mülkiyetleri kamuya geçirilen tüfekler, Doğ Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü toplantı salonunda alıcılar için gösterime açıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı zamanlarda yakalanan çeşitli cins ve kalibrede ki 63 adet tüfeğin, 22-23-24 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan ihalede satışa çıkarılacağı bildirildi. - KAYSERİ

Yasa dışı av yapan avcıların tüfekleri satışa çıkarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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