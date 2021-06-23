Yasa dışı alkol üreten şahıs gözaltında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasa dışı alkol üreten şahıs gözaltında

Yasa dışı alkol üreten şahıs gözaltında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Komutanlığı ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda 1,5 ton etil alkol ile anason ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Komutanlığı ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda 1,5 ton etil alkol ile anason ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Komutanlığı ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Turgutlu ilçesinde yasa dışı alkollü içki üretimi yaptığı öğrenilen şahsa yönelik operasyon yapıldı. Operasyon öncesi izlemeye alınan F.K.'nın İzmir'den temin ettiği içkileri ilçeye bağlı Yılmazlar Mahallesi'ndeki bir büfeye sattığı tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1,5 ton etil alkol ve anason ele geçirilirken F.K. ise gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist öldü
Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist öldü
Okmeydanı'nda Özel Harekat destekli dev asayiş denetimi
Okmeydanı'nda Özel Harekat destekli dev asayiş denetimi
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 85 yaşındaki kadın gözaltına alındı
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 85 yaşındaki kadın gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Angela Merkel Boris Johnson Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yasa dışı alkol üreten şahıs gözaltında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 17:08:51. #1.15#

title