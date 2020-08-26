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Yaş üzüm üreticileri kurutmalık üzüme yöneldi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde büyük bir bölümü yaş olarak tüketilen ve dünyanın birçok bölgesine ihraç edilen çekirdeksiz sultaniye üzümlerinde üreticiler bu yıl yağmur ve sıcaklardan zarar gören bağlardaki üzümleri kurutma yolunu tercih etti.

Yaş üzüm üreticileri kurutmalık üzüme yöneldi
26.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:45

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde büyük bir bölümü yaş olarak tüketilen ve dünyanın birçok bölgesine ihraç edilen çekirdeksiz sultaniye üzümlerinde üreticiler bu yıl yağmur ve sıcaklardan zarar gören bağlardaki üzümleri kurutma yolunu tercih etti. Kurutma çalışmalarının başladığını kaydeden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, kuru üzüm alım fiyatlarının bir önce açıklanmasını istedi.

Temmuz sonunda ve ağustos ayının ilk haftasında ilçede meydana gelen şiddetli fırtına ve yağışlardan zarar gören üzüm bağlarındaki üzümlerin kesilerek kurutulmasına başlandı. Bu yılın hava şartlarının üzüm üretiminde etkili olduğunu ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bu yıl bir yandan aşırı sıcaklar, diğer yandan şiddetli fırtına ve yağmur üzüm bağlarımızda önemli hasara neden oldu. Bağların yere yattığı yerlerdeki bağlarda kesimler başlandı. Hava sıcak iken kurutma yoluna seçen üreticilerimiz kuru üzüme yöneldi." dedi.

"Alımlar için tuban fiyatlar açıklanmalı"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, kuru üzüm alım fiyatlarının bir önce açıklanmasını isteyerek, "Bu yıl geçen yıllardan farklı. 2020 yılında Sarıgöl ve çevresinden geçen yıl elde edilen kuru üzümlerinden daha çok olacağını tahmin etmekteyim. Kuru üzüm alımlarını tüccarlar, TARİŞ ve TMO yapacak." dedi.

Öte yandan üreticiler, kuru üzümleri yağmurlar başlamadan önce kurutabilmek için boş alanlara üzüm sermeye başladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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