Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantı öncesinde Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarından oluşan YAŞ üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı çalındı. Erdoğan ve beraberindeki YAŞ üyeleri, merdivenlerde gazetecilere poz verdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler yaşadığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükranla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum."

Erdoğan ve YAŞ üyeleri daha sonra yeni sistemin ilk toplantısına katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. - ANKARA