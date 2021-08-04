YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
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YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Politika

YAŞ üyeleri Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ toplantısı öncesinde Şura üyeleri ile birlikte Anıtkabir'de mozoleye çelenk koydu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Şura üyeleri ile birlikte Anıtkabir'de mozoleye çelenk bıraktı.

YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ toplantısı öncesinde Şura üyeleri ile birlikte Anıtkabir'de mozoleye çelenk koydu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Şura üyeleri ile birlikte Anıtkabir'de mozoleye çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Şura üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte aslanlı yoldan Anıtkabir'e geldi. Erdoğan'ın mozoleye çelenk koymasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı çalındı. Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyetini işaret ettin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkartmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan korona virüs salgınına rağmen Türkiye ekonomiden savunmaya, üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte TSK, yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılarla, operasyonlarına, milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. Ruhun şad olsun."

Törenin tamamlanmasının ardından Şura üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Terfi ve atama gündemiyle toplanacak olan Şura sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklama yapması bekleniyor.

YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim

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