Yaş sınırlandırmasına uymayan ehliyetsiz genç sürücü polisten kaçamadı
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Aksaray, Polis, Genç, 3. Sayfa

Yaş sınırlandırmasına uymayan ehliyetsiz genç sürücü polisten kaçamadı

Aksaray'da 20 yaş altı sokağa çıkma sınırlandırmasına uymayan genç, ehliyetsiz olarak kullandığı otomobille polisten kaçarken kovalamaca sonucu yakalandı.

14.04.2020 00:51 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:51
Yaş sınırlandırmasına uymayan ehliyetsiz genç sürücü polisten kaçamadı

Aksaray'da 20 yaş altı sokağa çıkma sınırlandırmasına uymayan genç, ehliyetsiz olarak kullandığı otomobille polisten kaçarken kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay Meydan Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri seyir halindeki 68 BR 692 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlarken, polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü Nakkaş Mahallesi Somuncu Baba Caddesi üzerinde polis ekiplerinin kıstırması üzerine yakalandı. Yakalanan otomobilde sürücüyü sorgulayan polis ekipleri üzerinde kimlikte bulunmayan gencin Erkan B. (18) olduğunu tespit etti. 18 yaş altı sokağa çıkma sınırlandırmasına uymayan gencin ehliyetinin de olmadığı belirlenirken, polis ekipleri gence çeşitli maddelerden ceza yazarak otomobili otoparka çektirdi. Genç sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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