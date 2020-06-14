Yaş sınırını geçtiği içim cuma namazına stada alınmayan dedeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hediye
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Yaş sınırını geçtiği içim cuma namazına stada alınmayan dedeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hediye

Yaş sınırını geçtiği içim cuma namazına stada alınmayan dedeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hediye Konya'nın Beyşehir ilçesinde, stadyumda kılınan cuma namazına korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü kişilere uygulanan kısıtlama kapsamında alınmayan ve duvarın arkasından cemaati...

14.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:43

Yaş sınırını geçtiği içim cuma namazına stada alınmayan dedeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hediye

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, stadyumda kılınan cuma namazına korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü kişilere uygulanan kısıtlama kapsamında alınmayan ve duvarın arkasından cemaati izlerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan 88 yaşındaki Osman Duymaz'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen hediye teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Beyşehir ilçesinde ilk cuma namazının kılınacağı stada 65 yaşın üzerinde olması dolayısıyla görevliler tarafından alınmayan ve stadyum duvarı gerisinden namaz kılmak için bir araya gelen vatandaşlara bakışıyla gündeme gelen 88 yaşındaki Osman Duymaz'ı evinde ziyaret etti. Mustafa Akış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek bir süre sohbet ettiği Osman Duymaz'a gönderdiği seccade ve hediyeleri takdim ederek, "Spor sahasında namaza gittin. Orada bir görüntü çıktı. Herkes mahsun oldu. Herkesi etkiledi. Biz de hem senin halini hatırını soralım istedik. Cumhurbaşkanımızın da çok selamı var, ondan bir hediyemiz var, bir seccademiz ve cumhurbaşkanlığından bir hediyemiz. Kabul buyurursan çok teşekkür ederiz. İnşallah dua edelim, bu bela bir önce kalksın, rahat rahat namaz kılalım inşallah" ifadelerini kullandı.

Osman Duymaz ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği hediyeler ile ziyaretlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ayşe Kıvrak'ta unutulmadı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, daha sonra bir süre önce balkonda mahsur kaldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile kurtarılan ve kurtarıldıktan sonra kendisini kurtaran itfaiye ve polis ekiplerine etliekmek yemeleri ve çocuklarına çikolata almaları için para vermek isteyen 80 yaşındaki Ayşe Kıvrak'ı da evinde ziyaret etti. Mustafa Akış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamı ile gönderdiği seccade ve yazma hediyesini takdim ettiği Kıvrak'la bir süre sohbet etti. Akış, "Biz seni görmeye, halini hatırını sormaya, hediyelerimizi vermeye geldik. Burada sana bir yazma var, bir de seccade var. Cumhurbaşkanımızdan sana hediye. Dua et inşallah teyze, dualarında bizleri unutma" diye konuştu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Erdoğan ile Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın da hediyeler verdiği Ayşe Kıvrak, "Allah bin kere razı olsun. Hepinize dua ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, korona virüs tespit edilmesi dolayısıyla bir süre önce karantina uygulanan Esence Mahallesini de ziyaret ederek, Mahalle Muhtarı Muharrem Boru ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Yaş sınırını geçtiği içim cuma namazına stada alınmayan dedeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hediye

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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