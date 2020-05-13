YAŞ Sekreteryası'nın cumhurbaşkanınca belirlenmesi anayasaya uygun bulundu
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YAŞ Sekreteryası'nın cumhurbaşkanınca belirlenmesi anayasaya uygun bulundu

Anayasa Mahkemesi, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sekreterya hizmetlerini cumhurbaşkanınca belirlenecek mercinin yürüteceğine ilişkin düzenlemeyi anayasaya uygun buldu.

YAŞ Sekreteryası'nın cumhurbaşkanınca belirlenmesi anayasaya uygun bulundu
13.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:58

Anayasa Mahkemesi, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sekreterya hizmetlerini cumhurbaşkanınca belirlenecek mercinin yürüteceğine ilişkin düzenlemeyi anayasaya uygun buldu.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, CHP, Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. maddesinde yer alan "...belirlenecek merci..." ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin iptal istemini reddetti.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, yeni hükümet sisteminin en önemli özelliklerinden birinin cumhurbaşkanına "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" adı altında düzenleme yapma yetkisi tanıması olduğu belirtildi.

Anayasada da cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabileceğinin hüküm altına alındığı hatırlatılan gerekçede, kararnamelerin yetki kurallarına uygun olarak çıkarılması gerektiği vurgulandı.

İptali istenen düzenlemeyle, YAŞ Sekreterya hizmetlerini yürütecek mercinin belirlenmesi konusunda cumhurbaşkanının yetkili kılındığı belirtilen gerekçede, "YAŞ herhangi bir bakanlığın merkez ya da taşra teşkilatına dahil değildir. YAŞ'ın kuruluşu, üye yapısı, görevleri göz önünde bulundurulduğunda görev, yetki ve çalışma usulünün Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesinin cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin kanunlarda kararname çıkarma yetkisi kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır." denildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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