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Yaş sebze ve meyvenin merkezinden ihracat atağı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'den yılın 7 ayında yaş sebze ve meyve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,55 oranında artarak 358 milyon dolara ulaştı.

Yaş sebze ve meyvenin merkezinden ihracat atağı
13.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:00

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'den yılın 7 ayında yaş sebze ve meyve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,55 oranında artarak 358 milyon dolara ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de yaş sebze ve meyve, hem üreticinin hem de ihracatçının yüzünü güldürüyor.

AA muhabirinin Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerinden derlediğine göre, 1 Ocak - 31 Temmuz'da bölgeden 1 milyar 72 milyon 2 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bunun 357 milyon 941 bin 611 dolarlık kısmı ise yaş sebze ve meyve sektöründe yaşandı. Geçen yıl aynı dönemde 285 milyon 90 bin 618 dolarlık ihracatın yapıldığı sektörde, bu yıl yüzde 25,55'lik artış oldu.

Geçen yıl temmuzda 35 milyon 631 bin 194 dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştiren bölge, bu yıl ise aynı ayda 43 milyon 444 bin 646 dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Yaş sebze ve meyve ihracatında ilk sırayı ise her dönem olduğu gibi domates aldı.

İhracatta ağaç mamulleri ve orman ürünleri ikinci

Bölgeden ihracat artışının yaşandığı ikinci sektör ise ağaç mamulleri ve orman ürünleri oldu. Geçen yıl 7 ayda 88 milyon 448 bin 884 dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörde, bu yıl aynı dönemde 99 milyon 297 bin 905 dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde maden ve metaller sektöründe 204 milyon 526 bin 932 dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe 96 milyon 135 bin 768 dolar, demir ve demir dışı metaller grubunda 53 milyon 606 bin 25 dolar ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat ise 106 milyon 944 bin 135 dolarla Çin'e yapıldı. Çin'i ise 100 milyon 475 bin 331 dolarla Almanya takip etti. Üçüncü sırada ise 89 milyon 222 bin 173 dolar ihracatla Rusya yer aldı.

Rusya'ya yapılan ihracat geçen yıla göre de yüzde 25,14 oranında arttı.

Kaynak: AA

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