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İhracat, Antalya, Burdur, Ekonomi

Yaş sebze ve meyve ihracatını domates ve biber sırtlıyor

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'nden iki ayda 102 milyon dolarlık kısmı yaş sebze ve meyve sektöründen olmak üzere 316 milyon 137 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

14.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:08
Yaş sebze ve meyve ihracatını domates ve biber sırtlıyor

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'nden iki ayda 102 milyon dolarlık kısmı yaş sebze ve meyve sektöründen olmak üzere 316 milyon 137 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, AA muhabirine, bölgeden büyük bir bölümü yaş sebze ve meyve ile maden ve metaller sektörü olmak üzere 129 ülkeye ihraç gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgeden ocak ve şubatta, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta artış yaşandığını aktaran Bahar, iki aydaki ihracatın 316 milyon 137 bin dolara ulaştığını bildirdi.

İlk sırada 102 milyon dolarla yaş sebze ve meyve sektörün yer aldığını vurgulayan Bahar, "63 milyon dolarla maden ve metaller ikinci, 25 milyon 800 bin dolarla ağaç mamülleri ve orman ürünleri de üçüncü sırada yer aldı. Hemen akabinde sırasıyla kimyevi maddeler ve mamüllerinde 25 milyon 600 bin dolarlık, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ise 16 milyon 400 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi. İhracatımızın yarısını iki sektör oluşturuyor." diye konuştu.

Yaş sebze ve meyve sektöründe domates ile biber revaçta

İki ayda en fazla 34 milyon 679 bin dolarlık domates ihraç edildiğini, en fazla Ukrayna'ya gönderildiğini belirten Bahar, "Bulgaristan'a 4 milyon 700 bin dolarlık, Rusya'ya 4 milyon dolarlık ve Beyaz Rusya'ya da 3,5 milyon dolarlık domates gönderdik." dedi.

Rusya'nın domateste başlattığı kota sınırlamasını artık kaldırması gerektiğine dikkati çeken Bahar, şu anda kotanın 50 bin ton artırıldığını, bunun da birkaç ay sonunda dolacağını kaydetti.

Domatesi ise 22 milyon 700 bin dolarla biberin takip ettiğine değinen Bahar, biberde de ilk sırada Almanya'nın yer aldığını bildirdi. Almanya'ya 5,5 milyon dolarlık biber ihracatı gerçekleştirildiğini aktaran Bahar, ilk 5'te yer alan ülkeler sıralamasında ise Romanya'ya 4,3 milyon dolarlık, Rusya'ya 2,5 milyon dolarlık, Ukrayna'ya 1,6 milyon dolarlık ve Hollanda'ya da 1,4 milyon dolarlık biber ihraç edildiğini söyledi.

Kaynak: AA

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