Yaş sebze ve meyve ihracatında çalışanların maske ve boneli mesaisi - Yaş sebze ve meyve ihracatında çalışanların maske ve boneli mesaisi Hem kendilerini hem ihraç ürünlerini koruyorlar Sebze meyve ihracatçısı firmaların çalışanları ürünleri maske, eldiven ve bone takarak paketlemeye başladı Tesisin her noktasına dezenfektan konuldu, uyarıcı yazılar...

- Yaş sebze ve meyve ihracatında çalışanların maske ve boneli mesaisi

Hem kendilerini hem ihraç ürünlerini koruyorlar

Sebze meyve ihracatçısı firmaların çalışanları ürünleri maske, eldiven ve bone takarak paketlemeye başladı

Tesisin her noktasına dezenfektan konuldu, uyarıcı yazılar asıldı

ANTALYA - Antalya'da ihracat firması çalışanlarını hem kendilerini hem ihraç ürünlerini yeni tip Korona virüsten(Kovid-19) korumak için önlemlerini arttırdı. Çalışanlar bone, eldiven ve maske takarak ürünleri paketlemeye başladı.

Türkiye'de de görülen yeni tip Korona virüs(Kovid-19) vakalarının ardından vatandaşlar kadar büyük işletmelerde çalışanları için önlemler almaya başladı.

Türkiye'nin sebze meyve üretim üssü Antalya'da, ihracat firması da çalışanlarının sağlığı için bir dizi önlemler aldı. Kış döneminde en az 60 kişinin çalıştığı firmanın sahibi ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, paketleme tesisin girişine 14 maddelik Korona virüs riskine karşı koruyucu tedbirleri içeren bilgilendirici yazılar astı. Bununla da yetinmeyen Bulut, işçileri için girişe denfektan, eldiven, maske ve bone hazırladı. İşçiler taktıkları maske, bone ve eldivenlerin ardından paketleme işlemine geçiyor. Abdullah Bulut, Avrupa ülkelerine meyve sebze ihracatı yaptıklarını dile getirerek, bu dönemde 60 kişiye istihdam sağladıklarını bildirdi.

"Maske ve boneli çalışma"

Korona virüs salgınının ardından bir dizi önlemler aldıklarının altını çizen Bulut, " Dünyanın gündemi Korona virüs ve biz de endişeleniyoruz. Korkmuyoruz ama tedbirimizi alıyoruz. Ülkemizde birkaç vaka var, uçuşlar durduruldu. Biz hem çalışanlarımızı hem de ürünlerimizi Avrupa'da tüketen insanları da düşünüyoruz ve tedbirler alıyoruz. Personelimize hijyen ve acil yardım eğitimi verdik. Maske, eldiven, bone ev dezenfektan kullanımını arttırdık. Olumsuz bir durum olmasın diye tedbir aldık."dedi.

"Risk ortamı bırakmıyoruz"

Üreticilerden gelen ürünleri ve kamyonetleri işletme içine sokmadan dışarıda aldıklarını dile getiren Bulut, yurt dışından gelen şoförleri de işletme içine dahil etmediklerini belirtti.

İşletmenin her noktasında hijyeni iki katına çıkardıklarını ifade eden Bulut," Elimizden gelen dikkati gösteriyoruz. Bu şartlarda çalışmaktan mutluyuz. Risk ortamı bırakmak istemiyoruz. Çalışan arkadaşlarımız yan yana çalışıyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Ülkemizdeki ilk vakadan sonra gereken önlemleri aldık." diye konuştu.

"Güvenli ortam "

İşçilerden Nurcihan Altın,"Daha öncede temizlik önlemlerimize dikkat ediyorduk, şimdi arttırdık. Virüs çıktığından beri maske kullanmaya başladık. Sürekli dezenfektan kullanıyoruz. Aldığımız bu önlemlerle kendimi güvende hissediyorum ve rahat çalışıyorum." ifadelerine yer verdi.

İşletme sorumlusu Mehmet Salih Altan, hijyene çok önem verdiklerini belirterek, "Virüsten sonra maske takmaya da başladık. Dezenfektanı artırdık."dedi.

Kaynak: İHA