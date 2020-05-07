Yaş sebze ve meyve ihracatçıları DİTAP'tan umutlu

Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamaya koyduğu "Dijital Tarım Pazarı"nın (DİTAP) gelecek adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamaya koyduğu "Dijital Tarım Pazarı"nın (DİTAP) gelecek adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Uçak, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen online toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tanıtımını yaptığı DİTAPın gelecek adına atılmış önemli bir adım olduğunu belirten Uçak, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamaya koyduğu DİTAP gelecek adına önemli bir adım oldu. Bu sistemle sözleşmeli tarım yapılacak. İyi tarım uygulamalarıyla üretici satma endişesi yaşamayacak. İster devlet kurumuna isterse ihracatçıya sözleşme karşılığı ürününü satacak. Üreticilerimizin dijital tarıma odaklanmasıyla gençlerimiz de tarıma yönelecek. Ürününü daha dikmeden kaç liraya satacağını bilecek. Bunun sonucunda da köylere, kırsala dönüş başlayacak."

Uçak, Türkiye'nin bir çok bölgesinde sanayicilerin büyük tarım alanları satın aldığını dile getirdi.

Yatırımcıların ibreyi tarıma çevirdiğini vurgulayan Uçak, "Biz tarımın önemli hale gelmesine seviniriz." diye konuştu.

Son dönemdeki ihracat rakamlarına bakıldığında Ege'nin dış ticaretini tarım sektörünün önemli katkı yapmaya başladığını kaydeden Uçak, her 100 dolarlık ihracatının 45 dolarının tarımdan geldiğini belirtti.

Çin ve Uzak Doğu pazarı için kiraz, sert çekirdekli meyveler ve diğer ürünlere yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Uçak, "Önümüzde kiraz sezonu var. Bizim bölgemiz de kiraz bakımından önemli bir potansiyele sahip. Çin, Tayvan, Güney Kore gibi pazarların açılması bizleri heyecanlandırmakta. Bu sezon Uzak Doğu, kiraz için önemli pazarlarımızdan biri olacak. İhracatçılar için çok önemli olan hava kargo fiyatları biraz yükselince Bakanlık nezdindeki görüşmelerin ardından ücretler normal seviyeye geldi. Biraz daha aşağı çekmek için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçak, İzmir ve Manisa'daki mevsimlik işçilere 70 bin maske vermeyi taahhüt ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA