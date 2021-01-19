Yaş meyve sebzede 2020'nin ihracat şampiyonu Mersin oldu

Türkiye'nin geçen yıl yaptığı 2 milyar 730 milyon 157 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 653 milyon 539 bin dolarlık kısmını gerçekleştiren Mersin, bu alanda en fazla dış satım yapan kent oldu.

Türkiye'nin geçen yıl yaptığı 2 milyar 730 milyon 157 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 653 milyon 539 bin dolarlık kısmını gerçekleştiren Mersin, bu alanda en fazla dış satım yapan kent oldu.

AA muhabirinin Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği verilere göre, geçen yıl yaş meyve sebze ihracatı önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 artışla 2 milyar 730 milyon 157 bin dolar olarak kayda geçti.

Bu dönemde dış satımın yüzde 46'sı Bağımsız Devletler Topluluğu'na, yüzde 30'u Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 14'ü Orta Doğu ülkelerine, yüzde 10'u da diğer ülkelere gerçekleşti.

Sektörün ihracattaki lokomotif pazarı Rusya Federasyonu, 948 milyon 942 bin dolarla geçen yıl en fazla dış satımın yapıldığı ülke oldu.

Mersin'in ardından Antalya ve Hatay geldi

Türkiye'nin yaş meyve sebze deposu Mersin, geçen yıl 653 milyon 539 bin dolarlık dış satımla en fazla döviz girdisi sağlayan kentler arasında ilk sırada yer aldı.

Mersin'in ihracatı bu dönemde miktar bazında yüzde 9, değer bazında yüzde 18 yükseldi.

Yaş meyve ve sebze ihracatında lider Mersin'i, sırasıyla Antalya, Hatay, İzmir ve Trabzon takip etti.

"İhracatımızın yaklaşık 4'te 1'ini Mersin'den yaptık"

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin iklim yapısı ve verimli topraklara sahip olması dolayısıyla ülke genelindeki en önemli tarım kentleri arasında yer aldığını söyledi.

Kentte 83 çeşit ürün yetiştirildiğini dile getiren Abalı, "Yaklaşık 333 bin hektarda 2,6 milyon ton meyve, 2,3 milyon ton sebze üretiliyor. Mersin, bu ürün gamı içerisinde liman kenti olması sebebiyle de yoğun bir şekilde ihracat yapıyor." dedi.

Abalı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde etkili olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgınının yaşandığı bir dönemde çiftçimiz, ihracatçımız ve tarım sektöründe çalışan kamu personellerimizle birlikte durmaksızın çalıştık. Kovid-19 rağmen ihracatımız aksamadan devam etti. 653 milyon dolar karşılığında 1,2 milyon tona yakın yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdik. Bir önceki yıla oranla 100 milyon tonun üzerinde daha fazla ihracat yaptık."

Üreticilerin elde edilen başarıda büyük emeklerinin olduğunu vurgulayan Abalı, "Büyük özveriyle çalışan çiftçilerimize teşekkür ediyorum. 2019'da Türkiye birincisiydik, 2020'de de birinciliği kaptırmadık. Her türlü koşulda üretime devam ettiğimizi kanıtladık. Ülkemizdeki yaş meyve sebze ihracatımızın yaklaşık 4'te 1'ini Mersin'den gerçekleştirdik. 2021'de üretimimizi ve ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yaş meyve sebze ihracatında en fazla pay sahibi olan ilk 5 kent şöyle:

İller 2020 değer (dolar) 2020 pay (yüzde) Mersin 635.539.586 24 Antalya 495.062.397 18 Hatay 448.355.508 16 İzmir 195.543.025 7 Trabzon 170.529.289 6

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci