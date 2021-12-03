Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatçılarından Hollanda ve Belçika atağı

2021 yılı için ortaya koyduğu 1,2 milyar Dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri tedarikinde reexport merkezi konumundaki Hollanda ve Belçika'yı radarına aldı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği organizasyonunda 28 Kasım – 2 Aralık 2021 tarihlerinde Hollanda ve Belçika'da taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerine yönelik Ticaret Heyeti organizasyonu gerçekleştirildi.

Hollanda ve Belçika'ya yönelik "Ticaret Heyeti"ne 11 firma ile katıldıklarını aktaran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Hollanda ve Belçika'da çok sayıda ikili iş görüşmesi yanında ithalatçı firmaların ziyaret edildiğini dile getirdi.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır fiziki etkinlik yapamadıkları bilgisini veren Başkan Uçak, "Pandemi sürecinde üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettik. Uzun bir aranın ardından fiziki etkinliklerimize de Hollanda Belçika Ticaret Heyetimiz ile başladık. Avrupa'da özellikle son bir aylık dönemde vaka sayılarının artması ile etkinliğimizi biraz olumsuz etkilese de firmalarımıza tekrar yüz yüze görüşmelere başlamaları için bir fırsat sağlamış olduk. Hem gelen alıcıların son derece kaliteli olması ve Türk firmalarımız için potansiyel arz etmesi, hem de yapılan firma ve kurum ziyaretleri ile Hollanda ve Belçika'daki meyve sebze ve gıda tedarik sisteminin yerinde görülmesi organizasyonun en büyük artısı oldu. Umuyorum önümüzdeki aylarda vaka sayılarının azalmaya başlamasıyla daha fazla etkinlik yapabileceğiz" diye konuştu.

Hollanda'nın yıllık 10 milyar dolar taze meyve sebze, 7 milyar dolar meyve sebze mamulleri ithalat ettiğine temas eden Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; "Belçika da 3,5 milyar dolar yaş meyve sebze ve 4,5 milyar dolar meyve sebze mamulleri ithalat ediyor. Hollanda ve Belçika aynı zamanda reeksport merkezi. Avrupa'nın tedarikçisi konumundalar. Yıllık 25 milyar dolar taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ithal eden bu ülkelere 2020 yılında Türkiye'den 385 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu iki ülkeye ihracatımızı önümüzdeki 5 yıllık dönemde 1 milyar doların üzerine taşımak için çaba gösteriyoruz. Hollanda ve Belçika pazarlarında tanıtım çalışmalarımız önümüzdeki süreçte devam edecek."

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