Yaş meyve sebze tedarikinde talep Türkiye’ye döndü İspanya üretimden çekilince Türkiye, Avrupa'nın yaş meyve sebze tedarikinde öne çıktı.

İspanya üretimden çekilince Türkiye, Avrupa'nın yaş meyve sebze tedarikinde öne çıktı. UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Şu anda üreticileri kazanmak, çiftçileri tarıma katmak zorundayız ki Türkiye'nin en büyük açılımının tarımda olacağı bu son süreçte açıkça ortaya çıktı" dedi.