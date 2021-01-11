Yaş meyve sebze sektörü, "Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı"nı fırsata çevirmek istiyor

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan edilen 2021'in, Türkiye'nin ihracattaki pazar çeşitliliğini artırmasına yönelik önemli fırsatlar sunacağını bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 2020 yılı yaş meyve ve sebze ihracatının 2 milyar 730 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Geçen yıl, sektör ihracatında yüzde 21'lik artış sağlandığını kaydeden Sin, Türkiye'nin 52 milyar dolarlık tarımsal hasılasıyla dünyanın 7. büyük tarım ekonomisine sahip olduğunu aktardı.

Sin, BM'nin, 2021 yılını Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu tema, dünya sebze üretiminde 4'üncü, meyve üretiminde 5'inci konumda olan Türkiye'nin ihracatta pazar çeşitliliğini artırması için önemli fırsatlar sunacak. Yaş meyve sebze ihracatımızda bazı ürünlere dönemsel kotalar uygulanması ve ithalat kısıtlamaları hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız açısından risk yaratıyor. Önümüzdeki süreçte bu riskleri ortadan kaldırmak için alternatif pazarlara ve katma değerli üretime odaklanmalıyız. 2021'de tüketici bilincinin yükselmesiyle özellikle taze meyve ve sebze ile organik gıdalara talep artışı sürecektir. Özellikle pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen ve bilimsel bulgular çerçevesinde tavsiye edilen ürünler bundan sonraki süreçte de ilgi görecektir. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak kaliteli ve güvenli üretimimizi sürdürülebilir şekilde devam ettirmek için sektörümüzün tüm paydaşlarıyla ortak aklı güçlendireceğiz. Üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın sorunlarının çözümü ve taleplerinin karşılanması için sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci