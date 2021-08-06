Yaş meyve sebze sektörü, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ihracatı artırmayı hedefliyor
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Yaş meyve sebze sektörü, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ihracatı artırmayı hedefliyor

Yaş meyve sebze sektörü, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ihracatı artırmayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya olan ihracatlarında 100 milyon dolar sınırını aşmak istediklerini ifade etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya olan ihracatlarında 100 milyon dolar sınırını aşmak istediklerini ifade etti.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, salgın öncesinde Kuzey Makedonya'ya giderek temaslarda bulunduklarını hatırlattı.

Bu sefer de Kuzey Makedonya ve Kosova'dan ithalatçıları İzmir'de ağırladıklarını belirten Uçak, bu ülkelerde Türk ürünlerine büyük ilgi olduğunu, Türk ürünlerinin özellikle tercih edildiği aktardı.

Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin iki ülkeye ihracatlarının sürekli arttığına işaret eden Uçak, şunları kaydetti:

"2016 yılında Kuzey Makedonya ve Kosova'ya 17,5 milyon dolar olan ihracatımız 2020 yılı sonunda 29 milyon dolarlık seviyeye ulaştı. 5 yılda iki ülkeye ihracatımız yüzde 79 artış gösterdik. Kuzey Makedonya'ya ihracatımızda ilk sırayı narenciye ürünleri alırken, Kosova'ya ihracatta su ve domates öne çıktı. İlerleyen dönemde iki ülkeye ihracatta 100 milyon dolar seviyesine çıkmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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Yaş meyve sebze sektörü, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ihracatı artırmayı hedefliyor - Haberler Ekonomi
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