Yaş meyve sebze ihracatında Libya ve Hindistan atılımı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin kasım ayında 367,9 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini, Libya ve Hindistan pazarlarında dikkat çeken artışlara imza attıklarını belirtti. Yaş meyve sebze sektörünün en önemli gündeminin pazar çeşitliliği olduğunu vurgulayan Başkan Sin, "Yaş meyve sebze ihracatımızda pazarımızın yüzde 64'ünün ilk 5 ülkeden oluştuğunu dikkate aldığımızda kasım ayında özellikle Libya ve Hindistan pazarlarında elde ettiğimiz performansı çok anlamlı buluyoruz" dedi.

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında ana pazarlarını Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu ülkelerinin oluşturduğunu kaydeden Başkan Sin, yeni pazarlara ulaşmaya yönelik çalışmaların olumlu sonuçlarını Kuzey Afrika ve Güney Asya'da görmeye başladıklarını söyledi. Kasım ayında en fazla ihracat yaptıkları ülkeler listesinde 137,6 milyon dolar değer ile Rusya'nın birinci, 39,5 milyon dolar değer ile Ukrayna'nın ikinci, 31 milyon dolar değer ile Irak'ın üçüncü sırada yer aldığını belirten Başkan Sin, tedarik zincirindeki bozulmalara, üretim ve lojistik maliyetlerindeki artışlara rağmen Türk üreticisinin alın teri ve emeğini küresel pazarlarda en iyi şekilde değerlendirmek için yoğun çaba göstermeye devam ettiklerini dile getirdi.

"Alternatif pazarlara ulaşarak riskleri azaltmak zorundayız"

Başkan Sin, "Yaş meyve sebze ihracatımızda pazarımızın yüzde 64'ünü Rusya, Almanya, Irak, Romanya ve Ukrayna oluşturuyor. Bu ülkelerin başında yüzde 33'lük pazar payı ile Rusya geliyor. Rusya'yı yüzde 10 pay ile Almanya, yüzde 8 pay ile Irak, yüzde 7 pay ile Romanya ve yüzde 6 pay ile Ukrayna takip ediyor. Ortaya çıkan tabloda pazar çeşitliliğinin sınırlı kalması, Rusya ve Irak'ta Türkiye'nin ihraç ettiği bazı ürünlere yönelik muhtemel kısıtlamaları hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız açısından büyük riskler yaratıyor. Jeopolitik gerginlikler ve korumacılık duvarlarının yükselmesi nedeniyle küresel ticaretin dengelerinin önümüzdeki dönemde de sıkça değişmesi öngörülüyor. Bundan dolayı alternatif pazarlara yönelmek ve katma değerli üretim yoluyla riskleri en alt seviyelere indirmek zorundayız. Bu yaklaşımla hareket eden ihracatçılarımızın kasım ayında Libya'ya yüzde 121 artışla 2,9 milyon dolarlık, Hindistan'a yüzde 103 artışla 8,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmesi memnuniyet vericidir." diye konuştu.

"Kasım ayında en fazla mandarin, limon ve üzüm ihraç ettik"

Türkiye'nin kasım ayındaki yaş meyve sebze ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Sin, şunları söyledi:

"Söz konusu dönemde sektör olarak 713 bin 558 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendirdik ve ülkemize 367 milyon 940 bin dolar döviz kazandırdık. Kasım ayında 176,8 milyon dolarlık ihracata imza atan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimizin bu performanstaki payı yüzde 48 düzeyinde gerçekleşti. Kasım ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin başında 116,5 milyon dolar değer ile mandarin geldi. 34,5 milyon dolar değer ile limon ikinci, 31,9 milyon dolar değer ile üzüm üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde ihracat hacmini en fazla artırdığımız ürünler havuç-turp, kestane, elma, kabak ve armut oldu." - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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