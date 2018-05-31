Yaş Meyve Sebze İhracatına Rusya Dopingi

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Rusya ile sorunların çözülmesi, Avrupa pazarlarında Türk ürünlerine karşı duyulan güven ve beğeninin yanı sıra ulaşılan yeni pazarlar, ülke geneli yaş meyve sebze ihracatının yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 160 milyon dolar artmasını sağladı.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin 2018 ocak-nisan dönemindeki yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 25 artışla 635 milyon dolardan 794 milyon dolara ulaştı, miktar olarak ise yüzde 17 yükselişle 1 milyon 557 bin ton oldu.

Aynı dönemde Rusya'ya yapılan dış satım, yüzde 125 artarak 90 milyon dolardan 202 milyon dolara, miktar olarak da yüzde 91 yükselerek 315 bin tona çıktı.

Türkiye geneli ihracat artışının (159 milyon dolar) yüzde 70'inin Rusya'ya yönelik dış satım artışından (112 milyon dolar) gelmesi yaş meyve sebze ihracatçısının yüzünü güldürdü.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yaş meye sebze ihracatının sevindirici boyutta artış gösterdiğini söyledi.

Geçen yılın ilk dört ayı ile bu yılın aynı zaman dilimini kıyaslayan Yazgan, "Geçen yıl bu dönemde 635 milyon dolar civarında olan ihracat rakamının bu yıl itibarıyla 800 milyon dolara yaklaştığını görüyoruz. Yani yaklaşık 160 milyon dolarlık artı değer var." diye konuştu.

Yazgan, UYMSİB ihracatında da yüzde 40'lara varan bir artışın olduğunu ve 25 milyon doların geçildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu, ülkemiz adına son derece sevindirici. İhracatçı, yaşadığı Rusya sorunundan büyük bir ders çıkardı. Bu anlamda kendisini yeni pazarlara yönlendirdi. Bu yeni pazarların getirdiği bir artı değer de var. Rusya ile sorunun çözülmüş olmasının getirdiği bir artı değer var. Avrupa marketlerinde de Türk ürünlerine karşı var olan beğeni devam ediyor. Avrupa pazarları, Rusya pazarı ve yeni pazarlar, bu artışta önemli bir etki oluşturdu."

Bugüne kadar Avrupa'da İskandinav ülkelerinin pazar olarak görülmediğine işaret eden Yazgan, "Şimdi İskandinav ülkelerine de ürün göndermeye başladık. Türk ürünlerinden Avrupa marketlerine bugüne kadar gönderilmemiş bazı ürünler, örneğin armut, Avrupa marketlerinde yavaş yavaş yer bulmaya başladı. Böyle olunca ihracatımızda da belli artışlar gerçekleşti. Bu ihracat artışının yıl boyunca sürmesini bekliyoruz." dedi.