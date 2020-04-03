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Türkiye, Akdeniz, Ekonomi

Yaş meyve sebze ihracatı Mart ayında da hız kesmeden devam ediyor

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2020 Mart ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla 179 milyon dolara ulaştığını, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin ise bu dönemde yüzde 16 artış yakalayıp, 83...

03.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:58
Yaş meyve sebze ihracatı Mart ayında da hız kesmeden devam ediyor

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2020 Mart ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla 179 milyon dolara ulaştığını, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin ise bu dönemde yüzde 16 artış yakalayıp, 83 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yaş meyve sebze sektörünün milyonlarca insanın geçim kaynağı olduğunu ve milli ekonomiye net döviz girdisi sağlayan sektörler arasında ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Başkan Sin, korona virüs salgınının uluslararası alanda oluşturmuş olduğu etkiye rağmen Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbir Paketi ve Temassız İhracat Modeli gibi çözümler sayesinde yaş meyve sebze ihracatını kesintiye uğramadan devam ettirdiklerini söyledi.

Mart ayında yaş meyve sebze sektörü olarak 286 bin 710 ton ihracat gerçekleştirerek ülkemize 178 milyon 866 bin dolar döviz kazandırdıklarını açıklayan Sin, bu dönemde yaş meyve sebze ihracatında taze sebzenin 89,58 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığını, narenciye ihracatının 63,82 milyon dolar, taze meyve ihracatının ise 24,66 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Başkan Sin, mart ayında en çok ihraç edilen ürünlerin 52,53 milyon dolar ile domates, 29,46 milyon dolar ile limon ve 18,94 milyon dolar ile biber olduğu bilgisini verdi.

En fazla ihracat Rusya, Romanya ve Ukrayna'ya

Mart ayında en fazla yaş meyve sebze ihraç edilen ülkelerin başında yüzde 23 artış ve 52,26 milyon dolar ile Rusya'nın geldiğini açıklayan Başkan Nejdat Sin, "Rusya'yı, yüzde 43 artış ve 21 milyon dolar ile Romanya, yüzde 77 artış ve 14,53 milyon dolar ile Ukrayna takip ediyor. Bu ayda en fazla ihracat artışı kaydettiğimiz ülkelerin başında ise yüzde 301 artış ve 5,34 milyon dolar ile Polonya, yüzde 130 artış ve 6 milyon dolar ile Sırbistan, yüzde 91 artış ve 2,53 milyon dolar ile Bosna Hersek yer aldı" dedi.

İlk çeyrekte yüzde 25,38 artışla 637,73 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının 2020 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,38 artışla 637 milyon 733 bin dolar olduğunu açıklayan Sin, bu dönemde ihraç edilen toplam yaş meyve sebze miktarının ise 1 milyon 55 bin ton olduğunu aktardı. Başkan Sin, "Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak ise bu dönemde yüzde 22,84'lük artış kaydederek, 326 milyon 178 bin dolarlık ihracat performansı gösterdik" dedi.

Başkan Sin, "Yılın ilk üç ayında en çok ihraç ettiğimiz ürün 157,21 bin ton miktar ve 126,36 milyon dolar değer ile domates oldu. Bunu 223,57 bin ton miktar ve 122, 85 milyon dolar değer ile mandarin, 143,59 bin ton miktar ve 89,11 milyon dolar değer ile limon takip etti. Yine bu dönemde en fazla yaş meyve sebze ihraç edilen ülkelere baktığımızda 200 milyon dolar ile Rusya'nın ilk sırada, 59,30 milyon dolar ile Romanya'nın ikinci, 55,41 milyon dolar ile Ukrayna'nın ise üçüncü sırada yer aldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele aksatılmasın'

Geçtiğimiz Şubat ayında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde ve Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK) işbirliğinde düzenlenen 2. Turunçgil Forumu'nda, narenciye başta olmak üzere birçok meyveye zarar veren Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede başarı sağlayacak eylem ve yöntemlerin ele alındığını anımsatan Başkan Sin, korona virüs salgınının yayıldığı süreçte çiçek açan bahçelerde kimyasal ve biyolojik mücadelenin aksatılmaması gerektiğini dile getirdi. Çiftçilerin gerekli sağlık tedbirlerini alarak bahçelerini ilaçlamalarını ve bakımlarını düzenli şekilde devam ettirmelerini isteyen Başkan Sin, 2. Turunçgil Forumu'na katılım sağlayan ve önümüzdeki narenciye sezonunda ihracatta sıkıntılar yaşanmaması için zararlı sinekle mücadelede üreticilere ve ihracatçılara büyük destekler veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e teşekkür etti.

'Her zorluğa göğüs gererek ihracatımızı kesintisiz sürdürüyoruz'

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ve işletmelerin uluslararası rekabette geri kalmaması için açıklanan 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin ve ihracatçılara yönelik alınan ek önemlerin Türk ihracatçıların dış pazarlarda elini güçlendirdiğini kaydeden Başkan Sin, "Salgın hastalığın ülke ekonomisine etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler ve gümrük kapılarında temassız ihracat modeli gibi çözümlerin süratle devreye alınması yaş meyve sebze ihracatçıları olarak bizlerin motivasyonunu yükseltmiştir. Hem mart ayında hem de yılın ilk çeyreğinde yaş meyve sebze sektörümüzdeki ihracat artışları ve ortaya çıkan rakamlar üreticilerimizin alın teri ve emeğinin ihracatçılarımız tarafından en iyi şekilde değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. Bu zorlu süreçte devletimizin her türlü desteğini yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Buradan aldığımız güç ile bundan sonraki süreçte de her türlü zorluğa göğüs gererek ihracatımızı kesintiye uğratmadan devam ettirmenin gayreti içinde olacağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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