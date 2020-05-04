Yaş meyve sebze ihracatı artarak devam ediyor
04.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:58
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, nisan ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artış ile 118,9 milyon dolara ulaştığını, bu dönemde Birlik olarak 44,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, nisan ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artış ile 118,9 milyon dolara ulaştığını, bu dönemde Birlik olarak 44,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com