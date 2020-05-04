Yaş meyve sebze ihracatı artarak devam ediyor

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, nisan ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artış ile 118,9 milyon dolara ulaştığını, bu dönemde Birlik olarak 44,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.