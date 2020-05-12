Yaş meyve sebze ihracatçılarından hava kargo fiyatlarında indirim talebi Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, Avrupa ve Çin'in kiraz talebinin büyük bir fırsat oluşturduğunu, ihracat için pandemi öncesine göre 2 kat artan hava kargo fiyatlarında indirim uygulanmasına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, Avrupa ve Çin'in kiraz talebinin büyük bir fırsat oluşturduğunu, ihracat için pandemi öncesine göre 2 kat artan hava kargo fiyatlarında indirim uygulanmasına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, "BTSO Akademi" projesi kapsamında, video konferans yöntemiyle "Kovid-19 Salgınının Etkisi Altında Dış Ticaret Bilgilendirme Eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitimde, Yazgan ile BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi ve Bursa Zirai Karantina Müdürü İhsan Duman, küresel ticarette tarım ve gıda sektörünü bekleyen olası risk ve fırsatları değerlendirdi.

UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, kirazın, Bursa'nın yaş meyve sebze ihracatındaki en değerli ürünlerden olduğunu belirtti.

Avrupa'ya en fazla kiraz tedariki yapan İtalya ve İspanya'da bu yıl üretimin önemli ölçüde azaldığına, bu durumun Türkiye için büyük bir fırsat oluşturduğuna dikkati çeken Yazgan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kiraz bolluğu yaşanıyor ancak ihracat konusunda birtakım soru işaretleri var. Bu noktada çözülmesi gereken ilk konu lojistik. Hava kargo fiyatları, pandemi öncesine kıyasla 2 kat artmış durumda. İhracatçının kazanması için pandemi öncesi fiyatlara göre indirim uygulanması gerekiyor. Hava kargoda yeni destinasyonlar açılması gerekli. Özellikle Çin'den çok fazla kiraz talebi alıyoruz. Şimdiye kadar bu bölgeye ihracatı tarifeli seferlerle gerçekleştirmiştik ancak şu an sefer olmadığı için taleplere karşılık veremiyoruz. Bu yüzden hava kargoya devlet desteğinin artması gerekiyor. Üretici, ihracatçı ve ülke ekonomisi açısından hava taşımacılığı büyük önem arz ediyor."

Bayizit de salgın sürecinde alınan önlemler sayesinde Bursa'da ekimde ve dikimde sıkıntı yaşanmadığını belirterek, kirazda verimli bir hasat dönemi beklediklerini ifade etti.

Bu yıl hava koşullarının kiraz üretimi için çok olumlu seyrettiğini, rekoltenin 500 bin tonu aşmasını beklediklerini bildiren Bayizit, yüksek verimin salgın sonrasında büyük bir ihracat fırsatı oluşturacağını vurguladı.

BTSO tarafından kurulan Lojistik AŞ'nin geçen yıl itibarıyla Yenişehir Havalimanı'ndan hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başladığını anımsatan Bayizit, şu ifadeleri kullandı:

"Yenişehir'den Avrupa'nın birçok ülkesine direkt uçuş imkanı var. Lojistik AŞ bünyesinde 4 soğuk hava deposu mevcut. Yaş meyve sebze ihracatıyla alakalı bütün altyapı hazır ancak bu süreçte hava kargo maliyetleri inanılmaz artmış durumda. Bu fiyatlarla kirazın ihraç edilmesi çok zor görünüyor. Bu noktada hükümetimizden eylül ayının sonuna kadar yaş meyve sebze ihracatında, hava kargo taşımacılığı için yüzde 51 oranında sübvansiyon uygulamasını talep ediyoruz. Eğer bu destek hayata geçerse 500 bin ton kiraz üretimimizin önemli bir kısmını ihraç edebiliriz."

Kaynak: AA