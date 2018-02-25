Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Ortadoğu'ya Yöneldi

Ortadoğu ülkelerine 2017 yılında 791 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı gerçekleştiren Türkiye, 2018 yılında 1 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyor.

Ortadoğu ülkeleri yanında, Afrika ülkeleri ve Hint Yarımadasından ithalatçıların akın ettiği 18-22 Şubat 2018 tarihlerinde Dubai'de düzenlenen Gulfood Fuarı'nın geçmiş yıllara göre 2018 yılında çok daha yoğun geçtiğini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, Gulfood Fuarı'nı, "Türk ihracatçısının asla vazgeçmemesi gereken fuar" olarak tanımladı.

"Dubai Türk ihracatçısı için dünyaya açılan kapı niteliğinde" benzetmesinde bulunan Seyyar, "Çok ciddi alıcılarla bağlantı kurmak için bulunmaz fırsat niteliğindeki Gulfood Fuarı'nda Türk gıda ürünlerinin tanıtımını yaptık. Ortadoğu ülkelerinde Türk ürünlerine yoğun bir ilgi var. Bu ilgiyi ihracat rakamlarımıza yansıtmak istiyoruz" dedi.

2018 yılı hedefi Ortadoğu'ya 1 milyar dolar ihracat

Ege Bölgesi'nin 2017 yılında gerçekleştirdiği 4 milyar 24 milyon dolarlık gıda ihracatı ile lider bölgelerden biri olduğunu hatırlatan Seyyar, "Türkiye 2017 yılında Ortadoğu ülkelerine 791 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı yaptı. Sektörün toplam ihracatında Ortadoğu'nun payı yüzde 22'ye ulaştı. 2018 yılı için Ortadoğu ülkelerine 1 milyar dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı hedefliyoruz."

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Dubai Gulfood Fuarı'ndaki standını ziyaret edenlere turşu, salça, kuru domates, kapari, sarma, çiğ köfte ürünleri başta olmak üzere iştigal sahasına giren ürünlerle ilgili tadımlar yaptırdı.

İhracatta Irak açık ara lider

Türkiye'den 2017 yılında Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen 460 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatında Irak 254 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Suudi Arabistan 102 milyon dolar ile zirvenin ortağı oldu. Bu ülkeleri 26 milyon dolarlık ihracatla Suriye izledi.

Meyve sebze mamulleri ihracatında da; Irak 157 milyon dolarlık tutarla zirvede yer alırken, Suriye'ye 39 milyon dolarlık, Suudi Arabistan'a 31 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç edildi. - AYDIN