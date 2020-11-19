Yaş küspe satışları başladı
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Yaş küspe satışları başladı

19.11.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:12

Yaş küspe satışları başladı AĞRI - Ağrı'da hayvanlar için alternatif yem olan yaş küspe satışları başladı.

Yaş küspe satışları başladı

AĞRI - Ağrı'da hayvanlar için alternatif yem olan yaş küspe satışları başladı.

Hasat mevsimi ile birlikte Ağrı Şeker Fabrikası'nda işlenen şeker pancarından elde edilen pancar posası (küspe), çiftçiler tarafından hayvanlar için kış mevsiminde alternatif yem olarak kullanılıyor. Bu yıl verimli geçen sezonun ardından küspenin birim ton fiyatını 230 liradan Ağrı Şeker Fabrikası'ndan alan çiftçiler, merkez Fatih mahallesinde kurdukları pazarda ise bunu 280 liraya satıyor. Yaş küspenin hayvanlarda süt verimini arttırması nedeniyle önceki yıllarda oldukça rağbet gördüğünü belirten çiftçi Nihat Aydemir, yüksek fiyatlar nedeniyle bu sene yaş küspenin hak ettiği değeri görmediğini söyledi.

"Küspenin diğer yemden farkı doğum yapan hayvanın süt verme oranını arttırıyor"

Yaş küspenin diğer fenni yemlere oranla daha faydalı olduğunu dile getiren çiftçi Nihat Yıldırım, "Çiftçilikle uğraşıyorum, aynı zamanda şeker pancarı ekiyorum. Fazla olan pancarı şeker fabrikasına götürüp küspe yapıyoruz. O küspeyi de getirip pazarda satıyorum. Küspenin birim ton fiyatını şeker fabrikasından 230 TL'ye alıyorum pazarda 280 TL'ye satıyorum. Küspe alan vatandaşlarda genellikle büyükbaş hayvanlarına vermek için alıyor. Küspenin diğer yemden farkı doğum yapan hayvanın süt verme oranını arttırıyor. Bizim burada saman fiyatlarının yüksek olmasından dolayı küspe alan vatandaşlar diğer yemleri almaktan kurtuluyor. Bu yüzden küspe daha avantajlıdır" dedi.

"Küspe satışlarımız 20-25 gün kadar devam edecek ardından sezonu kapatacağız"

Şeker fabrikasından aldıkları küspeyi pazar alanına getirerek sattıklarını kaydeden Turgay Demir, "Biz şeker fabrikasından küspenin tonunu 230 TL'ye alıp pazarda bulunan vatandaşlara 280 TL'ye satıyoruz. Ancak bu sene küspe alımına talep oldukça düştü. Küspe satışlarımız 20-25 gün kadar devam edecek ardından sezonu kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Yaş küspe satışları başladı
Yaş küspe satışları başladı
Yaş küspe satışları başladı
Yaş küspe satışları başladı
Yaş küspe satışları başladı
Yaş küspe satışları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

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