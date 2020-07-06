HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yaş kayısı ihracatında artış beklentisi

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da yaş kayısı ihracatında bir önceki sezona göre yüzde 50 artış bekleniyor.

Yaş kayısı ihracatında artış beklentisi
06.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:46

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da yaş kayısı ihracatında bir önceki sezona göre yüzde 50 artış bekleniyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonuna sahip ve "Dünyanın kayısı başkenti" olarak nitelendirilen kentte 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü Malatya kayısısı, geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi. Geçen yıl 99 bin 666 ton kuru kayısı ihracatından 253 milyon 500 bin dolar gelir sağlandı.

Kentte üretilen kayısı yurt dışına yaş olarak da ihraç ediliyor.

Geçen sezon yaklaşık 13 bin ton yaş kayısı ihracatı yapılan kentte, bu yıl ihracatta yüzde 50 artış bekleniyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kentte hasat dönemiyle başlayan yaş kayısı ihracatının devam ettiğini söyledi.

Malatya Ovası'nda hasadın başladığını, rakımı yüksek kesimlerde ise henüz hasada başlanmadığını aktaran Özcan, koronavirüse karşı alınan tedbirlere işçilerin uyduğunu, kayısının hasadından fabrikada işlenmesine ve yurt dışına gönderilmesine kadar özenli bir sürecin devam ettiğini belirtti.

"Kalitenin avantajlarını kullanmaya çalışıyoruz"

Yaş kayısının hasadının özenle ve seri şekilde yapıldığını anlatan Özcan, şöyle devam etti.

"Fabrikaya gelen kayısılar gerekli işlemden geçtikten sonra direkt markette tüketicinin alıp, tüketebileceği hale dönüştürülüyor. Soğuk hava depolarına alınan kayısılar, termoking araçlarla gideceği alanlara intikal ettiriliyor. Bu yıl yaş kayısıda ciddi bir kalite söz konusu. Bu kalitenin avantajlarını kullanmaya çalışıyoruz. Kaliteden dolayı ihracatta ciddi bir talep söz konusu. (Kovid-19 süreci) İnsanların kısmen normal hayata geçiyor olması yaş kayısıda ciddi bir talep artışına neden oldu. Yaş kayısı ihracatında bu yıl, geçen yıla göre yüzde 50 artış bekliyoruz. Bu yıl en az 20 bin ton rakamını yakalamayı düşünüyoruz. Kayısı hasadı yaklaşık 2 ay devam edecek, ürünü dalından toplayıp, fabrikalarda işledikten sonda Avrupa ve Uzak Doğu pazarlarına göndermeyi planlıyoruz. Şu ana kadar ihracatta hiçbir sorun ve sıkıntı söz konusu değil."

"Yaş kayısı yaklaşık 10 ülkeye ihraç ediliyor"

Ramazan Özcan, geçen sezon yaş kayısı ihracatının yaklaşık 13 bin ton olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Uzak Doğu pazarına yeni yeni giriyoruz. Bu bölgelere en önemli problem ulaşım olduğu için daha çok kargo uçaklarıyla ürünler gidiyor. Bu yıl bu konuda biraz daha mesafe katedildi. Kovid-19'dan dolayı insanların kurudan önce yaş olarak üretilen ürünleri tüketim ihtiyaçları arttı. Kayısı insan hayatına çok daha fazla girmeye başladı. Ürünlerimizde kalite yüksek, dolayısıyla bu pazarlarda artış söz konusu. Kayısı 350 gramlık paketlerle direkt Avrupa'da raflara gidiyor. Kayısı bir daha başka alanlarda entegre edilmiyor. Tüketici çok rahatlıkla raflardan ürünü alarak, tüketebiliyor. Malatya'da üretilen yaş kayısı yaklaşık 10 ülkeye ihraç ediliyor. Avrupa'da Almanya başta olmak üzere farklı ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Uzak Doğu pazarlarımızdan Singapur, Hong Kong gibi yerlere ayrıca Rusya'ya da ihracat gerçekleştiriyoruz."

"Her gün iki tır yaş kayısı ihraç ediyoruz"

İhracatçı İlkem Vural da 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında yaş kayısıları paketleyerek yurt dışına gönderdiklerini dile getirerek, "Ekiplerimiz bahçelerden kayısıyı günlük toplayarak, fabrikamıza getiriyor, 35-40 ton arası günlük üretim kapasitemiz var. Bu da yaklaşık iki tır ediyor. Her gün iki tır kayısıyı burada işliyor, paketliyor ve ihraç ediyoruz. " diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı Ekonomi
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Ekonomi
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Ekonomi
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi Ekonomi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı Ekonomi
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi Ekonomi
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi
66 yaşındaki okul hademesi, 7 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulundu
66 yaşındaki okul hademesi, 7 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulundu
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
ABD'de, bulaştığı insanı 1 haftada öldüren 'beyin yiyen amip' vakası görüldü
ABD'de, bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası görüldü
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Zeki Müren Hülya Avşar Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Falcao İrfan Buz Gökhan Töre Henry Onyekuru Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Yaş kayısı ihracatında artış beklentisi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 11:46:13. #1.15#
title