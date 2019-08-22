YAŞ kararlarının ardından general ve amiral atamaları yapıldı

YAŞ kararlarının ardından general ve amiral atamaları yapıldı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla general ve amiral atamaları yapıldı.

22.08.2019 09:15
YAŞ kararlarının ardından general ve amiral atamaları yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atamalar yapıldı.


Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından atama ve terfi işlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla gerçekleştirildi. Atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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