Yaş Kararlarında Bir Üst Rütbeye Terfi Eden İsimler

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ toplantısında alınan kararlarına göre, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in görev süresi 30 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 7 general, 2 amiral ve 41 albay, 30 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonrasında alınan kararlar şöyle:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı; İsmail Metin Temel orgeneralliğe, Kemal Yeni, Sinan Yayla korgeneralliğe, Levent Ergün, Mustafa Oğuz, Ahmet Ercan Torbacı tümgeneralliğe, İlkay Altındağ, Sebehattin Kılınç, Mehmet Yasin Kalın, Gültekin Yaralı, Yücel Özel, Rafet Kılıç, Şefik Atak, Faruk Metin, Alparslan Kılınç, Aydın Cihan Uzun, Çetin Köklü, Nihat Ergün, Dündar Şahin Güngör Osman Aytaç, Mustafa Enis Koç, Yüksel Erdin, Ercan Pürsünlü, Mustafa Köksal, Oktay Ağbuğa, Ertuğrul Sağlam, Nadir Gündüz, Yücel Yazıcı, Sinan Eren, Remzi Albasan tuğgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; Adnan Özbal oramiralliğe, İbrahim Özdem Koçer tümamiralliğe, Hasan Özyurt, Serhat Sözbir, Alper Yeniel, Murat Dinçman, Mustafa Turhan Ecevit, Hasan Çankaya, Ercan Kireçtepe, Semih Ozangüç, İbrahim Rıza Adanır tuğamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı; Dafet Dalkıran tümgeneralliğe, Ergin Dinç, Ali Özmen, Tansel Çokuysal, Ali Öztürk, Selim, Karsavuranoğlu, Rasim Yalınbaş, Alparslan Yücel Soysal, Orhan Gürdal tuğgeneralliğe terfi ettirildi." - ANKARA