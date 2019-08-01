YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

ANKARA - Yüksek Askeri Şura kararıyla terfi alacak ve emekliye ayrılacakların tam listesi yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekliye ayrılacakların tam listesi yayınlandı.

Kaynak: İHA