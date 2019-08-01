YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandıANKARA - Yüksek Askeri Şura kararıyla terfi alacak ve emekliye ayrılacakların tam listesi yayınlandı.

1.08.2019 18:47
YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı

YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi yayınlandı
ANKARA - Yüksek Askeri Şura kararıyla terfi alacak ve emekliye ayrılacakların tam listesi yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekliye ayrılacakların tam listesi yayınlandı.

Kaynak: İHA
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