YAŞ kararI: "35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl...
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YAŞ kararI: "35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl...

YAŞ kararI: "35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmış, 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edildi.

YAŞ kararI:
23.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:22

YAŞ kararI: "35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmış, 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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