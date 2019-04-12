Yaş Çayda Taban Fiyat Çalışmaları

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatının, desteklemeyle 3 lira 10 kuruş olmasını istediklerini bildirdi.

Paliç, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında yaş çay taban fiyatının desteklemeyle 2 lira 45 kuruş olduğunu belirtti.

Bu yıl hava ve iklim şartlarının iyi gideceğini aktaran Paliç, bu nedenle daha verimli yıl geçireceklerini umduklarını kaydetti.

Paliç, yaş çayda taban fiyatının artırılması gerektiğine işaret ederek, "Bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatının desteklemeyle 3 lira 10 kuruş olmasını talep ediyoruz. İnşallah yetkililerimiz bunu dikkate alarak vatandaşımızı ve üreticimizi memnun edecek fiyat verir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA