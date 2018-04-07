Yaş Çayda 164,5 Milyon Lira Destekleme Ödemesi Yapılacak
ÇAYKUR'un yaş çay üreticisine 164 milyon 530 bin lira destekleme primi ödeyeceği bildirildi.
ÇAYKUR'un yaş çay üreticisine 164 milyon 530 bin lira destekleme primi ödeyeceği bildirildi.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2017 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin 9 Nisan Pazartesi günü üreticilerin hesabına aktarılacağı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2017 yılı yaş çay sezonunda ürün destekleme bedeli olarak üreticilerimizin almaya hak kazandığı 164 milyon 530 bin lira, 9 Nisan Pazartesi günü itibarıyla ilgili banka hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimiz 10 Nisan Salı gününden itibaren hesaplarındaki parayı çekebileceklerdir."