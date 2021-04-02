Yaş çay destekleme primi ödemeleri üreticilerin hesabına aktarıldı
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Yaş çay destekleme primi ödemeleri üreticilerin hesabına aktarıldı

Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Ekonomi
Yaş çay destekleme primi ödemeleri üreticilerin hesabına aktarıldı

ÇAYKUR'un 2020 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığı bildirildi.

ÇAYKUR'un 2020 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığı bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "2020 yaş çay destekleme primi olarak üreticimize ödenecek toplam 188 milyon 561 bin 122 lira, üreticilerimizin banka hesaplarına 1 Nisan Perşembe akşamı aktarılmış olup üreticilerimiz 2 Nisan Cuma günü hesaplarındaki paraları çekebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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