Yaş almış bireylere altın öneri: Hareket et, sağlıklı yaşa
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Yaş almış bireylere altın öneri: Hareket et, sağlıklı yaşa

Gaziemir Belediyesi'nin Fizyoterapisti Nalan Önder Alakuş, bu bireylerin dengelerini ve esnekliklerini geliştirmeleri, kaslarını güçlendirmeleri için evlerinde egzersiz yapmaları önerisinde bulundu.

Yaş almış bireylere altın öneri: Hareket et, sağlıklı yaşa
12.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:52

"Yaş almış yurttaşlarımız yaşlılık döneminde sağlıklı yaşamak ve ihtiyaçlarını tek başına karşılamak istiyorlarsa düzenli olarak egzersiz yapmaları gerekiyor"diyen Fizyoterapist Nalan Önder Alakuş, sosyal izolasyon nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü bireylerin hareketsizlik nedeniyle sağlık sorunu yaşamamaları için egzersiz yapmalarının önemini anlattı. Alakuş, salgın sürecinin yaş almış bireyler üzerindeki fiziki ve ruhsal etkilerinin egzersiz yapılarak azaltılacağını söyledi. Uzun süredir evlerinde kalan yaş almış yurttaşların sokağa çıktıkları saatlerde, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uyarak mutlaka yürüyüş yapmalarını öneren Alakuş, "Evlerinden çıkamayan büyüklerimiz basit egzersizler yaparak kaslarını güçlendirip dengelerini ve esnekliklerini geliştirmeliler. Hareketsizlik eklem sorunlarına ve yağlanmaya yol açıyor. Yağlanma ise kalp, damar hastalıklarını ve tansiyonu tetikliyor. Bu yüzden 65 yaş ve üstü bireylerin mutlaka egzersiz yapması gerekiyor" diye konuştu.

Basit egzersizlerle sağlığını koru

Evde yapılabilecek basit egzersizler konusunda bilgi veren Fizyoterapist Nalan Önder Alakuş, "Büyüklerimiz evlerinde yarımşar kiloluk iki adet ağırlık, el egzersiz topu ve bir sandalye kullanarak basit egzersizlerle sağlıklarını koruyabilir. Yaş almış yurttaşlarımız boyun, bel, bacak ve eklem güçlendirme hareketleri ve nefes egzersizleriyle fiziksel, ruhsal ve zihinsel yönden daha güçlü hale gelir" dedi.

Her gün düzenli olarak egzersiz yapılması önerisinde bulunan Alakuş, her egzersiz hareketinin 3 tekrardan başlanarak yapılabileceğini, vücudun güçlenmesi ve hazır hale gelmesiyle birlikte tekrar sayısının 10'a kadar çıkarılabileceğini söylüyor. Alakuş, ağrı yapan ve zorlayan hareketlerin yapılmaması gerektiğinin de altını çiziyor.

Kaynak: Bültenler

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