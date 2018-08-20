Yaş 34: Hayattan Öğrendiğim Dersler
34 yaşıma geldiğim bugünlerde hayattan öğrendiğim dersleri ve deneyimleri seninle paylaşmak istedim.Tedx konuşmam için: https: //goo.gl/diSVdXYaş 33 videom: https: //goo.gl/wHeXP7Abone Olmak İçin: https: //goo.gl/sZvYO7Altyazı Eklemek için: https: //goo.gl/TFMtzj.
34 yaşıma geldiğim bugünlerde hayattan öğrendiğim dersleri ve deneyimleri seninle paylaşmak istedim.
Tedx konuşmam için: https://goo.gl/diSVdX
Yaş 33 videom: https://goo.gl/wHeXP7
Abone Olmak İçin: https://goo.gl/sZvYO7
Altyazı Eklemek için: https://goo.gl/TFMtzj