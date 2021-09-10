Yarsuvat ne demek? Yarsuvat anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Yarsuvat, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Yarsuvat ne demek? Yarsuvat anlamı ne? İşte, Yarsuvat kelimesin anlamı!