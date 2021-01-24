Yarseli Barajı'nda su seviyesi arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yarseli Barajı'nda su seviyesi arttı

24.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:32
Yarseli Barajı'nda su seviyesi arttı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde son yağışlarla birlikte Yarseli Barajı'ndaki su seviyesini arttı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde son yağışlarla birlikte Yarseli Barajı'ndaki su seviyesini arttı.

İlçede aralıklarla süren yağışlarla Yarseli Barajı'ndaki debinin yükseldiği gözlendi.

Yarseli Mahallesi muhtarı Şemsettin Korkmaz, AA muhabirine, bu yılın kurak geçmesinden dolayı barajdaki su seviyesinin çok fazla düştüğünü belirtti.

Korkmaz, son yağışlarla birlikte barajdaki su seviyesinin yükselmeye başladığını ve bundan dolayı da mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Cüneyt Çakır Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Rusya Nijerya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yarseli Barajı'nda su seviyesi arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 11:33:53. #1.16#
title