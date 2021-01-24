Yarseli Barajı'nda su seviyesi arttı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde son yağışlarla birlikte Yarseli Barajı'ndaki su seviyesini arttı.

İlçede aralıklarla süren yağışlarla Yarseli Barajı'ndaki debinin yükseldiği gözlendi.

Yarseli Mahallesi muhtarı Şemsettin Korkmaz, AA muhabirine, bu yılın kurak geçmesinden dolayı barajdaki su seviyesinin çok fazla düştüğünü belirtti.

Korkmaz, son yağışlarla birlikte barajdaki su seviyesinin yükselmeye başladığını ve bundan dolayı da mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan