YARSAV Başkan Yardımcısı, Cübbeli Fotoğrafını Paylaşıp Görevi Bıraktığını Duyurdu

YARSAV Başkan Yardımcısı, Trabzon Adliyesi'nde görevli Hakim Murat Aydın bir açıklama yaparak emekliliğini istediğini duyurdu. Hakim Aydın Twitter'dan son kez çektirdiği cübbeli fotoğrafını da paylaştı.

"DİLEKÇEMİ HSK'YE SUNDUM"

"26 yıllık yolculuğumun sonuna geldim" diyen Murat Aydın, "1992 yılının Kasım ayında, İzmir Adli Yargı Hakim Adayı olarak başladığım, tutkuyla bağlı olduğum, onurla yerine getirdiğim hakimlik mesleğinden ayrılmanın, kürsüden inmenin zamanı geldi. Emeklilik işlemlerimin başlatılması talebimi içeren dilekçemi bugün HSK'ye sundum. Kabul ederlerse, bir hafta içinde meslekten ayrılmış olacağım" ifadelerini kullandı.

"YAPTIKLARIM NEDENİYLE..."

Yaptığı açıklamada Aydın, "Meslek hayatım boyunca; haksızlıkların, hukuksuzlukların karşısında olmaya çalıştım. Çocukların korunması, çocuk istismarının önlenmesi, kadın hakları, kadına karşı şiddetle mücadele, avukatlık mesleği ve savunma hakkı, ifade özgürlüğü, çevre sorunları konusunda açık şekilde tutum aldım, söz söyledim, yazılar, kitaplar yazdım, konferanslar verdim, eğitim çalışmalarına katıldım. Yaptıklarım nedeniyle takdir de gördüm, tenkit de aldım, yaptırımlara da maruz kaldım. Ama hepsini öyle yapmam gerektiğine inandığım için, inançla yaptım" dedi.

"SÜRGÜNE DAYANDIM"

Aydın açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Mesleğimin onur bayrağını yüceltmek için elimden geleni yaptım. Her kararım, her tavrım doğru değildi belki ama ben hepsini doğru olduğuna inanarak yaptım. Daima doğru bildiğim yolda yürümeye çalıştım. Mesleğimi layıkıyla yapabilmek, bu mesleği sürdürebilmek için elimden geleni yaptım. Tüm baskılara, ötekileştirmelere, 'sakıncalı piyade' muamelesine, durumuma uygun olmayan görevlere getirilmeye, sürgüne dayandım. Çocuklarımdan ayrı kalmaya bile katlandım."