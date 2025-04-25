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Yaroslav Moskalik neden öldü, suikast mi yapıldı (Rusya)?

Yaroslav Moskalik neden öldü, suikast mi yapıldı (Rusya)?
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otomobilin patlaması sonucu hayatını kaybeden kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik olduğu belirtildi. Peki, Yaroslav Moskalik neden öldü, suikast mi yapıldı?

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir apartmanın önündeki otomobile yerleştirilen bombanın infilak ettiği bildirildi. Olay yerinde incelemelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Patlama, el yapımı patlayıcı cihazın infilak etmesi sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlama sonucu Tümgeneral Moskalik yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi. Yaroslav Moskalik neden öldü, suikast mi yapıldı?

YAROSLAV MOSKALİK NEDEN ÖLDÜ, SUİKAST Mİ YAPILDI ?

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otomobilin patlaması sonucu hayatını kaybeden kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik olduğu belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir apartmanın önündeki otomobile yerleştirilen bombanın infilak ettiği bildirildi.

Olay yerinde incelemelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Patlama, el yapımı patlayıcı cihazın infilak etmesi sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlama sonucu Tümgeneral Moskalik yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

usya'nın Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Rus sosyal medya hesaplarında, patlamada ölen kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik olduğu öne sürülmüştü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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