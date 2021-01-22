Yarıyıl tatilinin gözdesi kayak merkezleri

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim uyguladığı okullar, bugün yarıyıl tatiline giriyor. 15 Şubat Pazartesi gününe kadar sürecek 23 günlük tatilde, kayak merkezlerine ilginin büyük olduğu açıklandı. Termal oteller ve sakin sahiller de tercih edilen yerler arasında.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatili 22 Ocak Cuma günü başlıyor. 15 Şubat Pazartesi günü ise ikinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi açılacak. Bu eğitim-öğretim döneminde koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde uzaktan eğitim uyguladığı okullarda, geçen yıllarda iki hafta olan yarıyıl tatili, bu yıl üç haftayı geçiyor. Toplam 23 günlük tatil sürecini, birçok aile çocuklarıyla birlikte evde kalmak yerine tatil yörelerinde geçirmeyi planlıyor.

SÖMESTİR TATİLİNİN GÖZDESİ KAYAKProfesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yarıyıl tatilinde en büyük ilginin kayak merkezlerine olduğunu söyledi. Öncelikle kayak merkezleri ve termal tesislere büyük talep olduğunu belirten Atmaca, "Bunun dışında sessiz sakin deniz kenarı, orman içinde tatilini geçirmek isteyen, daha geniş alanlarda sosyal mesafeyi korumak maksatlı bize de talepler var. Eskisi kadar yoğun olmasa da sömestirde iç turizm hareketliliği bekliyoruz" dedi.YURT DIŞINDAN RUSYA DEVAM EDİYORBu dönemde yurt dışından ise sadece Rusya'dan turist geldiğini anlatan Atmaca, "Geçen hafta Türkiye'ye gelecek herkese PCR test zorunluluğu konulduğu için yurt dışından gelişler azaldı ama aşının performansı hem ülkemiz hem de dünya genelinde başlayan toplu aşılama çalışmalarıyla birlikte muhtemelen nisan başı gibi artmaya başlayacaktır" dedi.EV YERİNE OTEL TERCİHİTürkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, yarıyıl tatilini insanların kısıtlama nedeniyle ev ortamında geçirmek yerine farklı ortamlarda geçirmekle ilgili talepleri olduğunu söyledi. Taleplerin geçen yılla karşılaştırılacak düzeyde olmadığını belirten Turgut, "Dağ ve kayak merkezleri biraz daha revaçta. Deniz tarafı çok cazip değil, talep görmüyor. Termal oteller de ilgi görüyor" dedi.BÜTÜN PİSTLER KAYAĞA HAZIRUludağ'daki otel ve işletme sahiplerinden Haluk Beceren, ilginin iyi düzeyde olduğunu belirterek, rezervasyonların da devam ettiğini söyledi. 21 Ocak Perşembe günü itibariyle pistlerde 2 bin 500 kişinin kayak yaptığını dile getiren Beceren, "1 metre civarında kar kalınlığı var, önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edeceği görünüyor. Kar kalınlığı son derece iyi, bütün pistlerde Uludağ'da kayak yapılabilir durumda. Bu yıl yarıyıl tatilinin iki hafta yerine üç hafta olması da tatil planı yapanlar ve tesisler açısından avantajlı olacaktır" dedi.ÇOCUKLU AİLELERE ÖZEL PROGRAM

Antalya Belek'te bulunan Calista Hotel'in Genel Müdürü Ali Kızıldağ, geçen yıllardaki normal dönemlerde yarıyıl tatil planları aralık ayında yapılmaya başlanırken, bu yıl pandemi nedeniyle son dakikaya kaldığını söyledi. Kızıldağ, bu hafta itibari ile rezervasyonlarda hareketlilik başladığını belirterek, "Tur operatörleriyle görüşmelerimize istinaden hem kayak hem de Antalya'da açık olan resort otellerde bir hareketlilik var ama geçen seneye yakın rakamlar değil tabi ki. Biz otel olarak sömestire hazırlandık. Hem aile hem çocuklara yönelik aktiviteler planladık. Sosyal mesafe kurallarına uygun spor ve eğlence aktiviteleri planlıyoruz. Profesyonel spor eğitmenleriyle ailelere gündüz aktiviteleri planladık. Geçen senenin yüzde 50 altındayız ama son 4-5 günde hareketlilik arttı. Bu yıl üç hafta tatil olması nedeniyle geçen seneki rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR