Yarıyıl tatilinde Pamukkale'deki oteller yüzde 100 doldu

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Beyaz travertenleri ve çevresindeki antik kentleriyle turizmde öne çıkan Pamukkale'deki termal tesisler, yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluk oranını yakaladı.

Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, termal suları, pamuksu travertenleri, antik havuzu ve Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi kalıntılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Pamukkale, yavaş yavaş Kovid-19 salgını öncesindeki canlılığına kavuşmaya başladı.

Kovid-19 salgını öncesi Ocak 2020'de 76 bin 541 kişinin ziyaret ettiği Pamukkale, Ocak 2021'de 12 bin 565 kişiyi ağırladı. Bu sayı Ocak 2022'de 35 bin 250'ye ulaştı.

Yarıyıl tatilini fırsat bilerek ören yerine gelenler termal suya girdi, Pamukkale'nin güzelliklerini görme fırsatı yakaladı.

Bölgedeki turizmciler, bölgenin yeniden canlılık kazanmaya başlamasıyla artan talepleri karşılamaya çalışıyor.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Pamukkale'nin eski günlerine dönmeye başladığını söyledi.

Yarıyıl tatilinde yoğun bir taleple karşılaştıklarını anlatan Şen, "Geçen 15 günlük sürede otellerimiz yüzde 100 dolulukla hizmet verdi. Kış aylarında en fazla rağbet gören yerlerden birisi termal bölgeler oldu. Yerli turistler Pamukkale'nin meşhur termal sularına çocuklarıyla geldiler. Burada hem kültür turu yaptılar hem de travertenlerin doğal güzelliklerini görme imkanı buldular." diye konuştu.

Bu yıl Pamukkale'ye 3 milyon ziyaretçi hedefi koyduklarını dile getiren Şen, salgının etkisini kaybetmesiyle de bu rakama ulaşacaklarına inancının tam olduğunu kaydetti.

Bu dönem Denizli'nin yoğun kar aldığını hatırlatan Şen, "Pamukkale'ye gelenler hem travertenlerde yürüyüp aynı gün kayak yapma şansı buldu. İki beyazın buluşmasına şahit oldular. Termal sulara girerek içlerini ısıttılar." değerlendirmesinde bulundu.