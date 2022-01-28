Yarıyıl tatilinde öğrencilere ücretsiz sinema

Menteşe Belediyesi okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte çocukları tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Menteşe Belediyesi tarafından, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz sinema gösterimi hazırlandı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek sinema gösterimiyle çocuklara sömestr sevinci yaşatılacak.

Menteşe Belediyesi yarıyıl etkinliği çerçevesinde Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür Merkezinde ücretsiz sinema gösterimi gerçekleştirecek. Çocukların hem eğlenceli hem de verimli bir yarıyıl tatili geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, 31 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Kaptan Cingöz Macera Peşinde" filmi 4 Gün boyunca (31 Ocak, 1-2-3-Şubat) her gün saat 14.00 seansında gösterime sunulacak. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Yerel