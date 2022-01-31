Yarıyıl tatili uzatılacak mı?

Türkiye'de son 24 saatte yaklaşık 95 bin koronavirüs vakasının tespit edilmesi yarıyıl tatilinin uzayabileceği iddialarına neden oldu. 15 Bin Öğretmen Atama Töreni sırasında konuya ilişkin net bir mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim-öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz" dedi.

YARIYIL TATİLİ UZATILACAK MI?

Türkiye'de son 24 saatte yaklaşık 95 bin koronavirüs vakasının tespit edilmesi yarıyıl tatilinin uzayabileceği iddialarına neden oldu. 15 Bin Öğretmen Atama Töreni sırasında konuya ilişkin net bir mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim-öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz" dedi.

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