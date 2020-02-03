Yarıyıl tatili sona erdi
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Yarıyıl tatili sona erdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Öğrencilerin İstiklal Marşı okuması ve derse girmeleri Okuldan görüntüler Öğrencilerden detaylar Yarıyıl tatili sona erdi EDİRNE / KIRKLARELİ - Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından...

03.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:07
Yarıyıl tatili sona erdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Öğrencilerin İstiklal Marşı okuması ve derse girmeleri

Okuldan görüntüler

Öğrencilerden detaylar Yarıyıl tatili sona erdi

EDİRNE/ KIRKLARELİ - Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından derse başladı.

Kaynak: AA

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: Yarıyıl tatili sona erdi
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