Yarıyıl tatili sona erdi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Öğrencilerin İstiklal Marşı okuması ve derse girmeleri Okuldan görüntüler Öğrencilerden detaylar Yarıyıl tatili sona erdi EDİRNE / KIRKLARELİ - Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından...
03.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:07
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Öğrencilerin İstiklal Marşı okuması ve derse girmeleri
Okuldan görüntüler
Öğrencilerden detaylar Yarıyıl tatili sona erdi
EDİRNE/ KIRKLARELİ - Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından derse başladı.
Kaynak: AA