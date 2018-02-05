Yarıyıl Tatili Sona Erdi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem için ders başı yaptı.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa katıldı. Öğretmen ve öğrencilere eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, vatanına, milletine hizmet eden ve milletinin yükselebilmesi için gayret gösteren nesiller yetiştirmeyi arzuladıklarını söyledi.

Öğrencilerden bilim anlamında yetişmiş birer birey olmalarını isteyen Yılmaz, bu konuda öğretmenlere de büyük görev düştüğünü vurguladı.

Kaymakam Yılmaz daha sonra Hürriyet Mahallesi okullar bölgesinde yapımı tamamlanarak eğitime başlayan İmam Hatip Ortaokulu'na geçerek buradaki açılış programına katıldı.

Cumhuriyet Ortaokulu binasında eğitim gören öğrencilerin yeni okulun tamamlanmasıyla kendi okullarına kavuştuğunu dile getiren Yılmaz, "Güzel bir okul, yeni okulun eğitimde öğrencilerimize ve öğretmenlerimize katkı sağlayacak olması, bizleri mutlu etmektedir. İnşallah İmam hatip Ortaokulu değerli ve önemli şahsiyetler yetiştirecektir." diye konuştu.

Programa, Ulaş Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.