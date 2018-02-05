Yarıyıl Tatili Sona Erdi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Yavuzeli Kaymakamı Murtaza Ersöz, ikinci yarıyılı ilk ders zilinin çalması dolayısıyla Yavuzeli Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen törene katıldı.

Öğrenci ve öğretmenlerin başarılı bir dönem geçirmelerini dileyen Ersöz, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık ile yeni açılan okulları ziyaret etti, yürütülen bazı çalışmaları inceledi.